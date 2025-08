A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, este ano, até o dia 31 de julho, 110 infrações por contraordenação relacionadas com a legislação da pesca. Estas condutas resultaram na apreensão de 1.288 quilos de pescado.

De acordo com a nota publicada no site da GNR, 61 destas infrações estão relacionadas especificamente com a apanha da lapa. Dados estes que contrastam com os números de 2024, em que foram registados 43 atos de contraordenação e apreendidos 297 quilos de pescado.

“A proteção da lapa, à semelhança de qualquer outro recurso marinho, constitui um esforço conjunto entre as autoridades e a comunidade, com o objetivo de garantir uma utilização responsável e sustentável dos recursos naturais da Madeira”, refere esta força de segurança, apelando, deste modo, à colaboração de todos na defesa e proteção dos recursos marinhos, alertando para a importância de práticas sustentáveis que permitam uma reposição eficaz das espécies, assegurando o equilíbrio dos ecossistemas e a sua preservação para as gerações vindouras.

“A exploração desregulada destes recursos compromete a sustentabilidade das espécies e coloca em risco os meios de subsistência das comunidades que delas dependem”, alerta a GNR.