Fuga de gás numa cozinha fez duas vítimas no Lazareto

    Duas ambulâncias estiveram no Lazareto para socorrer duas vítimas de intoxicação por inalação de gás. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
15 Novembro 2025
18:23
Comentários
Casal de idosos foi salvo de uma fuga de gás na Rua do Lazareto, no Funchal. Intervenção rápida dos Serviços Médicos de Urgência (SMM), dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) evitou uma possível explosão e agravamento da intoxicação.

Os Serviços Médicos de Urgência (SMM) foram acionados para a Rua do Lazareto, na zona da Praceta, devido a um episódio de vómitos intensos apresentado por um dos moradores, também sócio do SMM. Ao chegar ao local, logo depois das duas da manhã, a equipa médica detetou um forte cheiro a gás proveniente do interior da habitação.

O socorrista do SMM, ao abordar o casal - um homem de 91 anos e uma mulher de 88 -, entrou na cozinha e identificou uma fuga significativa, provocada por duas bocas do fogão que se encontravam abertas há algum tempo. Desligou de imediato a fonte de gás e procedeu ao arejamento da casa, abrindo portas e janelas.

A situação levou ao alerta e à mobilização de meios da Proteção Civil, que enviou uma viatura pesada de combate a incêndios e duas ambulâncias, uma dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e outra da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

O risco de incêndio era iminente, tendo os bombeiros controlado o local e verificado os níveis de gás até garantir plena segurança. Graças à rápida atuação das equipas no terreno, foi evitada uma tragédia de maiores dimensões.

O homem, de 91 anos, foi transportado ao hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, enquanto a mulher, de 88 anos, recebeu assistência da Cruz Vermelha Portuguesa. Ambos foram internados no Serviço de Urgências para observação.

A pronta intervenção conjunta dos serviços médicos, bombeiros e CVP revelou-se decisiva para evitar consequências potencialmente fatais.

