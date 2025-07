Uma fuga de gás mobilizou, ao início desta manhã, 3 viaturas com 10 elementos do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal.

O alerta foi dado a partir da rua do Dr. Barreto. Eram 5h46. Ao que nos foi dito, não feridos nem danos materiais a lamentar. A situação foi resolvida no imediato.