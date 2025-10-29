Formação de condução defensiva explica maior circulação de ambulâncias com sirenes

Alguns leitores manifestaram preocupação junto da redação do JM devido à circulação de ambulâncias com sinais sonoros ligados em vários concelhos da Região.

No entanto, segundo apurou o JM, o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) está a realizar uma formação na área da condução defensiva de ambulâncias, que inclui uma componente prática efetuada, naturalmente, na via pública.

Durante estes exercícios, que simulam emergências reais, várias ambulâncias têm circulado nos concelhos de Santa Cruz, Funchal e Câmara de Lobos com as sirenes acionadas e devidamente identificadas com um aviso de “formação” colocado no para-brisas.

De acordo com informação publicada no site oficial da Proteção Civil, a formação decorre até ao dia 31 de outubro (sexta-feira) e poderá provocar um aumento do movimento de ambulâncias entre os referidos concelhos. O organismo esclarece ainda que estas circulações decorrem exclusivamente em contexto formativo, “não havendo motivo para alarme por parte da população”.