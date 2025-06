A fuga de amoníaco no PEZO já está controlada, afirmou um dos responsáveis pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, à comunicação social. Foi possível fechar as válvulas para conter a fuga do gás em questão.

Toda a zona foi evacuada, sendo que a qualidade do are terá de ser monitorizada pela autoridade competente, para que toda a zona volta à normalidade. Saliente-se que toda a zona do PEZO e algumas habitações próximas foram evacuadas devido a perigosidades deste produto para a saúde.

Para já, não é possível aos funcionários do PEZO voltarem ao posto de trabalho, porque o ar ainda se encontra irrespirável, informou o responsável. “Quando o ar estiver respirável para qualquer cidadão, voltaremos a informar”, respondeu o responsável, aditando ainda que foram encaminhados para o teatro de operações todos os meios necessários.

Da parte do centro de saúde de Câmara de Lobos, foi divulgado, em direto pelas televisões, que houve uma vítima que teve contacto direto com o amoníaco e que ficou com lesões de contacto. “É um químico altamente tóxico e corrosivo”, afirmou. As pessoas assistidas tiveram patologias como vómitos, náuseas, irritações das mucosas. “Estamos a acompanhar e a dar orientação no sentido de se esses sintomas não melhorarem ao longo do dia devem recorrer aos serviços de urgência”