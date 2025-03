A circulação automóvel na estrada entre o Ribeiro Frio e o Cedro Gordo foi totalmente restabelecida após a queda de árvore de grande porte, que obrigou ao corte do trânsito durante o dia de ontem. Este foi o incidente mais significativo registado, causando transtornos a alguns automobilistas que circulavam na via ao longo do domingo.

De acordo com uma fonte da DRE, quando as equipas chegaram ao local, as viaturas que haviam ficado bloqueadas já tinham sido retiradas, com o apoio de vários populares. Como é possível observar nas imagens enviadas ao JM, os funcionários da DRE procederam ao corte e remoção dos ramos remanescentes.

Ao final do dia, a situação ficou resolvida e a circulação retomada.