Equipa da Cruz Vermelha e EMIR salvam idoso no Funchal

Uma equipa de socorro pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), em articulação com a equipa médica da EMIR, salvou ontem, ao final da tarde, um idoso de 74 anos que sofreu um episódio de doença súbita, seguido de perda de sinais vitais, entrando em paragem cardiorrespiratória (PCR).

Segundo apurou o JM, o pedido de ajuda e a rápida mobilização de meios para o local foram decisivos para salvar mais uma vida. A pronta intervenção dos socorristas da Cruz Vermelha permitiu recuperar os sinais vitais da vítima, evitando o pior.

Com a chegada da equipa médica da EMIR, o idoso foi estabilizado e posteriormente transportado com vida para o hospital. De acordo com uma fonte hospitalar, a vítima encontra-se internada nos serviços de urgência, em estado grave e com prognóstico reservado.