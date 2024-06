Os dados provisórios fornecidos à Direção Regional de Estatística pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) mostram que, no 1.º trimestre de 2024, foram apurados 840 acidentes de viação com intervenção policial, o que significa uma quebra de 6,9% relativamente ao mesmo trimestre do ano precedente. Contabilizaram-se 248 vítimas, menos 17 que em igual trimestre de 2023, das quais 229 foram feridos ligeiros, 18 feridos graves e 1 vítima mortal.

Os dados foram disponibilizados hoje pela DREM, referentes aos primeiros três meses de 2024, para os diferentes modos de transportes na Região. Foi ainda disponibilizada a publicação “Estatísticas dos Transportes da Região Autónoma da Madeira - 2023”.