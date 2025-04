Um homem com cerca de 60 anos sofreu uma queda esta manhã, por volta das 7h30, na Praça do Município, no Funchal.

A vítima terá caído da própria altura, resultando em suspeitas de um traumatismo no tornozelo.

O homem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que procederam à sua imobilização e transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.