A Região esteve representada por três alunos na final nacional das XLIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática, realizada entre 3 e 6 de abril, no Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira.

Na Categoria A, para estudantes dos 8.º e 9.º anos, participaram Lucas de Sousa Almeida, do Colégio Infante Dom Henrique, e Miguel Afonso Caires Aleixo, da Escola Básica 1,2,3/PE Bartolomeu Perestrelo, ambos do Funchal. Na Categoria B, destinada ao ensino secundário, esteve presente Lisandro José Ferreira Nunes, da Escola Básica e Secundária/PE da Calheta.

“Os alunos madeirenses tiveram uma participação notável, evidenciando grande empenho e capacidade matemática. Lucas Almeida e Lisandro Nunes destacaram-se ainda mais, trazendo para a região duas medalhas de bronze, que simbolizam a excelência do seu desempenho”, refere uma nota enviada ao JM, que acrescenta que “este resultado confirma a qualidade do ensino na Madeira e constitui um incentivo para que outros jovens madeirenses prossigam com sucesso nas áreas científicas.”