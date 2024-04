O corpo de uma mulher terá sido encontrado esta quinta-feira, por um cidadão estrangeiro que estava a percorrer a zona florestal das Lapas Pretas, em São Vicente.

O homem já contactou as autoridades de saúde e policiais, que agora têm a responsabilidade de remover o corpo e proceder ao seu transporte até ao Serviço de Medicina Legal do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Sendo que o corpo está já em decomposição, será a PSP e o delegado de saúde a orientar o resgate do corpo, que será também analisado pela Polícia Judiciária, a quem cabe investigar este caso.

O JM já confirmou, junto do comissário João Góis, que as equipas com valência de resgate e socorro em montanha da PSP estão no local, a iniciar buscas. Só depois de chegar ao local é que se pode confirmar ou não se esse cadáver está relacionado com o casal francês que está desaparecido desde 16 de março, perto daquela zona.

Como se sabe, Véronique e Laurent Blond, de 56 e 58 anos, um casal francês, saíram para caminhar e não regressaram a casa, tendo a filha, Johanna, dado o alerta. Entretanto, a filha do casal regressou a França.