Edifício anexo ao Hospital está a arder

Um edifício em obras, localizado num anexo ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, está a arder, apurou o JM.

Segundo uma testemunha ocular, as duas corporações de bombeiros do Funchal estão mobilizadas, com várias viaturas de combate a incêndios e equipas a realizar o ataque inicial às chamas. No local encontram-se também duas ambulâncias em prontidão.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) estabeleceu um perímetro de segurança, tendo encerrado a entrada do hospital pela zona das consultas externas.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, os bombeiros enfrentaram dificuldades no acesso à área afetada, sobretudo devido ao estacionamento abusivo nas imediações, que dificultou a aproximação dos veículos de socorro.