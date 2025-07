Duas pessoas ficaram presas, esta manhã, no interior de um elevador, no Edifício da Cooperativa Agrícola, na Praça do Carmo.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, tendo mobilizado para o local uma viatura e dois elementos, no entanto, quando chegaram para prestar assistência, já o técnico tinha conseguido resolver o problema.

Ambas as pessoas encontravam-se sãs e salvas, no exterior do prédio, pelo que não foi necessária a intervenção dos bombeiros.