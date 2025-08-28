Dois gatos atirados ao mar na Ponta de São Lourenço

Um pescador profissional foi ontem confrontado com uma descoberta macabra enquanto se preparava para mais uma jornada de pesca, ao largo da baía do Porto d´ Abra, na Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

Emanuel Sousa encontrou dois gatos já sem vida a flutuar no mar, sem que fosse possível identificar de imediato as causas da morte. O que mais o impressionou foi o facto de os animais estarem juntos, levantando a suspeita de que terão sido atirados ao mar ao mesmo tempo e já mortos.

“Há aqui premeditação. Alguém fez isto de forma cruel e não consigo perceber porquê”, lamentou o pescador, em declarações ao JM.

Este caso está a chocar a comunidade local, que exige respeito pelos animais e a condenação de atos que classificam como cobardes e desumanos.