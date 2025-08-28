MADEIRA Meteorologia
Dois gatos atirados ao mar na Ponta de São Lourenço

    Pescador foi confrontado com descoberta macabra. Shutterstock
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
28 Agosto 2025
17:07
Comentários

Um pescador profissional foi ontem confrontado com uma descoberta macabra enquanto se preparava para mais uma jornada de pesca, ao largo da baía do Porto d´ Abra, na Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

Emanuel Sousa encontrou dois gatos já sem vida a flutuar no mar, sem que fosse possível identificar de imediato as causas da morte. O que mais o impressionou foi o facto de os animais estarem juntos, levantando a suspeita de que terão sido atirados ao mar ao mesmo tempo e já mortos.

“Há aqui premeditação. Alguém fez isto de forma cruel e não consigo perceber porquê”, lamentou o pescador, em declarações ao JM.

Este caso está a chocar a comunidade local, que exige respeito pelos animais e a condenação de atos que classificam como cobardes e desumanos.

OPINIÃO EM DESTAQUE

