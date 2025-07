Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontram-se, neste momento, na via rápida, a socorrer dos feridos resultantes de uma acidente de viação ocorrido no túnel do Aviceiro, na Quinta Grande.

À partida, ambos os envolvidos no acidente terão apenas ferimentos ligeiros. Sabe-se que um deles é do sexo masculino, não sendo conhecidos, para já, mais pormenores.

O sinistro está, neste momento, a congestionar o trânsito no sentido Funchal - Ribeira Brava.