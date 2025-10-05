Dois estrangeiros socorridos pela Cruz Vermelha na Rua 31 de Janeiro

Uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa socorreu, esta tarde de domingo, dois estrangeiros a residir na Rua 31 de Janeiro, junto ao cruzamento com a Rua dos Arrependidos, no Funchal.

Segundo apurou o JM, tratou-se de um homem de 85 anos e de uma mulher de 80, ambos transportados ao hospital devido a problemas de saúde. O idoso terá sofrido um episódio súbito de doença, enquanto a mulher foi assistida na sequência de uma queda.

Os dois foram encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde receberam tratamento nos serviços de urgência.