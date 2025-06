O avião C295 da Força Aérea Portuguesa transportou há pouco dois doentes que estavam internados no centro de saúde do Porto Santo. Trata-se do terceiro doente transportado nas últimas 24horas.

Estes dois utentes tinham de realizar tratamento e exames que só são possíveis na Madeira.

Além dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, da equipa médica da EMIR, na Madeira, os doentes foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça em ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e da Cruz Vermelha Portuguesa.