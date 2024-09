Dois doentes transferidos do Centro de Saúde de Machico para o hospital

Os Bombeiros Municipais de Machico foram acionados ontem à noite e hoje de manhã para transportar dois doentes do Centro de Saúde local para o hospital.

Segundo apurou o JM, os utentes, que mobilizaram a corporação pelas 22h20 de sábado e as 6 da manhã deste domingo, ter-se-ão dirigido em viatura particular ao Centro de Saúde mas o serviço acabou por ativar a corporação dado o estado de saúde dos doentes, encaminhando-os para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.