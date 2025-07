Dois doentes transferidos de urgência do Porto Santo

Dois utentes foram transferidos de emergência, na noite de ontem, do Porto Santo para a Madeira.

As duas pessoas estavam internadas no serviço de urgência do Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim, na ilha dourada, depois de serem socorridas pelos bombeiros. Um dos doentes apresentava um quadro de apendicite aguda e o outro encontrava-se em situação psiquiátrica crítica, com risco de vida, apurou o JM.

Após estabilização e medicação no serviço de urgência local, os dois pacientes foram transportados pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo até ao Aeródromo n.º 3. Dali, seguiram a bordo de um avião C-295 da Força Aérea Portuguesa com destino ao Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo, onde outros meios estavam à espera.

À chegada, foram encaminhados em ambulâncias, uma da Cruz Vermelha Portuguesa e outra dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficaram em observação e tratamento. Durante todo o transporte, aéreo e terrestre, os doentes estiveram acompanhados pela equipa médica da EMIR. Além da equipa médica, a operação coordenada pelo Comando Regional e Operações de Socorro (CROS) contou com a colaboração da Força Aérea, dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, da Cruz Vermelha Portuguesa e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.