Dois acidentes nas duas faixas de rodagem, na zona São Martinho, no sentido Funchal - Câmara de Lobos, e vice versa, estão a provocar grandes problemas na circulação automóvel.

Segundo apurou o JM, nenhum dos dois provocou feridos, apenas foram registados danos materiais. No primeiro acidente, registado no sentido Câmara de Lobos - Funchal, estiveram envolvidas três viaturas. No outro acidente Funchal - Câmara de Lobos, estiveram envolvidos duas viaturas.

A PSP e as equipas da via litoral estão no local.