A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 32 anos, na Região Autónoma da Madeira, pela presumível prática de vários crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, de que foram vítimas várias crianças, com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos.

Segundo nota divulgada hoje, a investigação teve início numa comunicação das autoridades suíças, dando conta de vários ficheiros informáticos relacionados com pornografia de menores que retratavam o detido em atos sexuais com crianças.

Os contactos iniciais com as vítimas eram efetuados em plataformas de jogos online, onde o detido oferecia vouchers para aquisição de itens virtuais em troca de atos sexuais.

Após diligências realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira da PJ foi possível identificar os menores e os locais onde ocorreram os abusos, bem como a emissão de mandado de detenção pela autoridade judiciária competente do DIAP do Funchal, cumprido no passado dia 16.

O detido foi, ontem, presente às autoridades judiciárias, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.