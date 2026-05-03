Despiste de motorizada no Funchal faz um ferido

Condutor perdeu o controlo da mota e embateu numa árvore, sendo hospitalizado com suspeita de fratura nos membros superiores.

Um homem de 25 anos foi hospitalizado na madrugada deste domingo, na sequência de um acidente rodoviário ocorrido no Funchal. De acordo com fonte hospitalar, a vítima conduzia uma motorizada na Rua João de Deus quando, por motivos ainda por apurar, perdeu o controlo do veículo de duas rodas. O despiste resultou num violento embate contra uma das árvores existentes naquela via, tendo o condutor sido projetado para o solo.

Do acidente resultaram ferimentos num dos braços, havendo forte suspeita de fratura devido ao impacto. A vítima foi assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que procedeu à sua estabilização antes do transporte de ambulância para o hospital, onde permaneceu internada no serviço de urgências para tratamento.

A PSP esteve igualmente no local, tendo tomado conta da ocorrência e iniciado diligências para apurar as circunstâncias do acidente.