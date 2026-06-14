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Mundial: Mau tempo põe em risco treino da Seleção portuguesa

    Mundial: Mau tempo põe em risco treino da Seleção portuguesa
Iolanda Chaves

Jornalista

Desporto
Data de publicação
14 Junho 2026
23:13

Uma tempestade na zona de Palm Beach está a pôr em risco o treino de preparação da Seleção portuguesa para o jogo com a República Democrática do Congo.

O treino está marcado para as 18h45, na Flórida, 23h45, na hora de Portugal.

De acordo com as informações avançadas pela imprensa que acompanha os jogadores portugueses e o Mundial 2026, trata-se de uma tempestade elétrica (com muitos trovões e relâmpagos) e chuva persistente.

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