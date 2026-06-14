Confrontos entre manifestantes anti-G7 e polícia perto da sede da ONU em Genebra

Manifestantes entraram hoje em confronto com a polícia em Genebra, incendiaram um carro e quebraram as janelas de um banco para demonstrar descontentamento com o grupo G7, na véspera de uma cimeira na vizinha França.
Os confrontos surgiram entre manifestantes e a polícia perto da sede da Organização das Nações Unidas (ONU), na cidade suíça, segundo jornalistas da AFP.
Os manifestantes atiraram garrafas, pedras, pedaços de cimento e artigos pirotécnicos contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo.
Vários edifícios também foram alvo dos protestos, incluindo os escritórios da PricewaterhouseCoopers e a sede da União Internacional de Telecomunicações (UIT).
Autodenominados ambientalistas e feministas uniram-se num parque a opositores do imperialismo, defensores da imprensa independente, apoiantes dos direitos palestinos, entre outros, para realizar uma marcha, enquanto um barco com a inscrição “Não ao G7” flutuava no lago de Genebra.
Os bombeiros foram chamados devido a um carro em chamas a poucos minutos do trajeto da marcha, enquanto a polícia isolava uma área segura para que pudessem trabalhar.
Noutro ponto do percurso da marcha, as barreiras de madeira de uma agência do Banque du Leman foram derrubadas e as janelas quebradas.
Alexandre Brahier, porta-voz da polícia de Genebra, disse que cerca de 7.000 pessoas participavam na marcha, mas recusou-se a indicar quantas foram detidas, dizendo que a polícia estava a aguardar para ter uma visão completa da situação.
A manifestação partiu pouco depois das 15:30 (hora local) das margens do lago e uma hora depois o número de manifestantes tinha aumentado para aproximadamente 15.000, segundo jornalistas da AFP.
Entre a multidão, havia um grupo de cerca de 15 jovens usando casacos pretos com capuz e máscaras, reunidos atrás de uma faixa anti-Trump. Cartazes com as inscrições “Antissemita nunca, antissionista sempre” também podiam ser vistos.
Os organizadores do protesto imprimiram um manual para os manifestantes que incluía um mapa do perímetro de segurança, dicas sobre como se preparar para a marcha e conselhos sobre como se comportar caso fossem detidos pela polícia.
As autoridades suíças e francesas mobilizaram milhares de polícias para garantir a segurança da cimeira de três dias que começa na segunda-feira na cidade de Évian-les-Bains, em França.
As autoridades bloquearam estradas, proibiram reuniões não autorizadas e prometeram apoio financeiro para empresas que possam ser afetadas por distúrbios.
Dezenas de empresas e lojas fecharam as suas fachadas com painéis de madeira como precaução, receosas de tumultos que deixaram um rastro de destruição em Genebra durante uma cimeira semelhante em Évian, em 2003.
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