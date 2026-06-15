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Mundial2026: Tempestade obriga a cancelamento das atividades dos media e deixa treino em risco

    Mundial2026: Tempestade obriga a cancelamento das atividades dos media e deixa treino em risco
    Campo de treinos da Seleção de Portugal, em Palm Beach. MIGUEL A. LOPES / EPA
Lusa

Desporto
Data de publicação
15 Junho 2026
0:00

A chuva e trovoada que se fazem sentir hoje em Palm Beach, nos Estados Unidos, obrigaram a cancelar todas as atividades para a comunicação social da seleção portuguesa de futebol, que ficou com o treino em risco.

Pouco menos de uma hora antes do início da conferência de imprensa de Matheus Nunes, os jornalistas foram informados que teriam de abandonar a sala de imprensa e regressar às viaturas devido à tempestade, uma vez que o espaço no Gardens North County District Park não tem condições de segurança para a intempérie.

Pelas 18:00 locais (23:00 de Lisboa), os jornalistas foram informados que as atividades media estavam canceladas e que o treino da seleção nacional, que já se encontra no local, estava em risco, estando em aberto a possibilidade de regressarem ao hotel.

A conferência de impressa de Matheus Nunes estava prevista para as 18h00, enquanto o treino, com 15 minutos abertos à comunicação social, deveria começar às 18h45 (23h45).

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12h00 locais (18h00 horas de Lisboa).

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