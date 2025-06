Uma mulher de 51 anos ficou ferida, ontem à noite, na sequência de um despiste de mota na Rua Maximiano de Sousa, no Funchal.

De acordo com os Bombeiros Sapadores do Funchal, que se deslocaram ao local por volta das 20h20, a vítima apresentava suspeita de fratura numa perna, tendo sido assistida no local e depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.