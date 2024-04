Os dois corpos encontrados a 100 metros da Vereda da Abelheira, na Fajã da Areia, em São Vicente, estavam a 20 metros de distância um do outro, conforme revelou à rádio JM FM João Góis, comissário da PSP da Madeira.

João Góis explica que, ontem ao final do dia, a PSP foi alertada por um cidadão estrangeiro, o qual reside na Região há 8 anos, que estava a fazer algumas buscas por iniciativa própria, tendo sentido um cheiro nauseabundo na vereda.

“A PSP acedeu ao local, juntamente com o cidadão, e verificou, de facto, que se encontrava o cadáver de uma senhora que, pela indumentária, indicava ser a francesa desaparecida. Com o avançar da noite, e uma vez que o terreno era um pouco instável, foi necessário cancelar o resgate daquele cadáver e começar hoje num resgate coordenado com os Bombeiros voluntários Madeirenses, com a Guarda Nacional Republicana, PSP e Serviço Regional de Proteção Civil”, apontou.

Findo o resgate ao primeiro corpo, as autoridades continuaram as buscas nas proximidades e encontraram o segundo cadáver do sexo masculino a cerca de 20 metros de distância que, “pela indumentária, tudo indica ser o francês que também estava desaparecido”.

Para já, a PSP suspeita que o casal tenha feito o trilho, tendo acabado por cair. “Este trilho tem uma zona um pouco exposta à cota dos 300/320 metros mais ou menos e que passa na direção da área onde eles foram encontrados, mas a uma cota muito superior. Portanto, a principal suspeita é que eles tenham caído da cota dos 300 metros para os 170 metros”, revela.

Embora tudo indique que os corpos encontrados pertencem ao casal de turistas franceses que estava desaparecido desde dia 16 de março, João Góis refere que ainda não é possível confirmar oficialmente essa informação.

“Essa identificação terá de ter feita através de perícias forenses ou através do Instituto de Medicina Legal”, rematou.