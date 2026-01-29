Colisão entre duas viaturas no Funchal provoca ferimentos numa idosa

Uma colisão entre duas viaturas na Estrada de São João, junto ao stand de automóveis da Nissan, provocou esta tarde ferimentos numa pessoa e causou avultados danos materiais.

Segundo revelou ao JM uma fonte da Proteção Civil, a vítima é uma mulher de 70 anos, que foi assistida no local por uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa e por uma equipa de desencarceramento dos Bombeiros Sapadores do Funchal. No entanto, à chegada dos meios de socorro, a mulher já se encontrava fora da viatura acidentada.

Com queixas na grelha costal, alegadamente uma fratura, a vítima recebeu assistência no local e foi posteriormente transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada para a realização de exames complementares e em observação.