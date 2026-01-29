MADEIRA Meteorologia
Colisão entre duas viaturas no Funchal provoca ferimentos numa idosa

    Equipas da Cruz Vermelha e dos Bombeiros sapadores estiveram na operação de socorro.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Janeiro 2026
13:26

Uma colisão entre duas viaturas na Estrada de São João, junto ao stand de automóveis da Nissan, provocou esta tarde ferimentos numa pessoa e causou avultados danos materiais.

Segundo revelou ao JM uma fonte da Proteção Civil, a vítima é uma mulher de 70 anos, que foi assistida no local por uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa e por uma equipa de desencarceramento dos Bombeiros Sapadores do Funchal. No entanto, à chegada dos meios de socorro, a mulher já se encontrava fora da viatura acidentada.

Com queixas na grelha costal, alegadamente uma fratura, a vítima recebeu assistência no local e foi posteriormente transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada para a realização de exames complementares e em observação.

