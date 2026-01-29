Médio Oriente: Israel valida mais de 71.600 mortos na Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) aceitaram como válido pela primeira vez o número de mais de 71.600 mortos da guerra em Gaza divulgado pelo Ministério da Saúde do Hamas, noticiou hoje a imprensa local.
Segundo o diário israelita Haaretz, os números são consequência da operação lançada contra o enclave palestiniano após o ataque do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), a 07 de outubro de 2023, em território israelita.
As FDI indicaram estar a analisar quantos combatentes e civis estão incluídos nestes números, prosseguiu o jornal israelita.
Segundo o mais recente balanço divulgado quarta-feira pelas autoridades de saúde de Gaza, o número de mortos ascende a 71.667 e o de feridos a 171.343, na sequência dos bombardeamentos israelitas sobre o enclave palestiniano.
Estes números poderão ser ainda superiores, uma vez que em cada comunicado do Ministério da Saúde é salientado que muitas vítimas continuam presas sob os escombros ou em zonas a que as equipas de socorro não conseguem aceder devido às restrições impostas pelas tropas israelitas.
O balanço não inclui as pessoas que morreram de fome ou de doenças resultantes da grave crise humanitária.
Um acordo de cessar-fogo está em vigor desde 10 de outubro de 2025 entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, colocando fim a dois anos de guerra no enclave, desencadeada pelo ataque de outubro de 2023 do grupo extremista no sul do território israelita, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 sequestradas.
Os sequestrados, vivos ou mortos, já foram entretanto devolvidos a Israel.
Em retaliação dos ataques do Hamas, Israel lançou de imediato uma operação militar em grande escala no enclave palestiniano, que provocou além dos mais de 71 mil mortos, um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Com base nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima...
O JPP não tem dúvidas: as audições realizadas esta semana na Assembleia da República às companhias aéreas SATA, easyJet e TAP voltaram a confirmar uma...
Emanuel Câmara defendeu, hoje, maior empenho e pressão do Governo da República junto das autoridades venezuelanas, com vista à libertação dos presos políticos...
Venevisión, uma antiga estação de televisão privada em sinal aberto da Venezuela, rompeu a censura de vários anos contra a oposição e transmitiu as declarações...
O Ministério Público (MP) alertou hoje para “mais uma” campanha criminosa de burlas para enganar os contribuintes ao exigir o pagamento de falsas dívidas...
Uma mulher de 60 anos ficou ferida na cabeça, na tarde desta quinta-feira, após sofrer uma queda enquanto descia umas escadas, na Ribeira Grande de Santana,...
Jovens entre os 16 e os 25 anos participaram hoje no Tech Lab Demo Day – Jovens Empreendedores Madeirenses, uma iniciativa organizada pela Direção Regional...
Os Salesianos do Funchal celebraram hoje a festa de São João Bosco com uma jornada repleta de atividades que envolveram os mais de 900 alunos e educadores...
O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República reuniu com o Comando Con Venezuela, estrutura das forças democráticas venezuelanas lideradas por...
O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará amanhã, pelas 16h00, na Casa do Povo do Caniçal, onde procederá à entrega de certificados...