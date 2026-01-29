Irão: UE designa Guarda Revolucionária como organização terrorista

A União Europeia classificou hoje a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista, em resposta à repressão de manifestações recentes no país que causou milhares de mortos.

Esta decisão, que requeria a aprovação unanimidade, foi tomada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, numa reunião em Bruxelas, anunciou nas redes sociais a chefe da diplomacia dos 27, Kaja Kallas.

“A repressão não pode ficar sem resposta. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE acabaram de dar o passo decisivo de designar a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista”, de acordo com uma mensagem.

Kallas defendeu que “qualquer regime que mata milhares de pessoas do próprio povo está a trabalhar para a própria queda”.