MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Mundo

Irão: UE designa Guarda Revolucionária como organização terrorista

    Irão: UE designa Guarda Revolucionária como organização terrorista
    A Alta Representante Europeia da União para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas (E), a vice-primeira-ministra e Ministra dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus da Eslovénia, Tanja Fajon. OLIVIER HOSLET / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
29 Janeiro 2026
15:18

A União Europeia classificou hoje a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista, em resposta à repressão de manifestações recentes no país que causou milhares de mortos.

Esta decisão, que requeria a aprovação unanimidade, foi tomada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, numa reunião em Bruxelas, anunciou nas redes sociais a chefe da diplomacia dos 27, Kaja Kallas.

“A repressão não pode ficar sem resposta. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE acabaram de dar o passo decisivo de designar a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista”, de acordo com uma mensagem.

Kallas defendeu que “qualquer regime que mata milhares de pessoas do próprio povo está a trabalhar para a própria queda”.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas