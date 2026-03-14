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Passageiro sente-se mal, avião retido na pista

    Passageiro sente-se mal, avião retido na pista
Iolanda Chaves

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
14 Março 2026
20:02

Um turista, de nacionalidade alemã, sentiu-se mal esta tarde, no Aeroporto Internacional da Madeira, quando estava a embarcar.

O alerta para socorro foi dado por volta das 18h32 e levou ao local uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

De acordo com o Diário de Notícias, o passageiro ia viajar na Wizzair, que tinha partida marcada para as 18h35, com destino a Budapeste.

O homem, na faixa etária dos 60 anos, foi assistido na pista do aeroporto e levado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A ocorrência afetou a partida do avião, desconhecendo-se a hora em que ocorrerá.

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