Trump insiste que Fed deveria “reduzir substancialmente” taxas de juro

    Para Trump, as tarifas, que tem aplicado às trocas comerciais com vários países, “tornaram os Estados Unidos fortes e poderosos novamente” pelo que as taxas de juro deveriam baixar. Kent Nishimura / POOL / EPA
29 Janeiro 2026
O Presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou hoje, na sua plataforma Truth Social, que a Reserva Federal americana(Fed) deveria “reduzir substancialmente” as taxas de juro, um dia depois de a entidade ter decidido mantê-las.

“A Fed deveria baixar substancialmente as taxas de juro, agora”, escreveu o Presidente americano, estimando que não havia “absolutamente nenhuma razão” para o banco central americano não o fazer.

A Fed decidiu na quinta-feira manter as taxas de juro entre 3,50% e 3,75%, pausando, assim, um ciclo de descidas, anunciou a entidade, em comunicado após uma reunião de dois dias, a primeira do ano.

O organismo liderado por Jerome Powell apontou que a “incerteza quanto às perspetivas económicas continua elevada”, referindo que está atenta “aos riscos para ambos os lados do seu duplo mandato”, ou seja, máximo emprego e uma inflação a 2%.

No entanto, para Trump, as tarifas, que tem aplicado às trocas comerciais com vários países, “tornaram os Estados Unidos fortes e poderosos novamente” e por isso, o país deveria ter “taxas de juros mais baixas do que qualquer outro país do mundo”.

Trump deixou ainda mais críticas a Powell, acusando-o de estar “a prejudicar” os EUA e a custar ao país “centenas de biliões de dólares” em despesas “totalmente desnecessárias”.

No dia 12 de janeiro, Jerome Powell, anunciou que a Fed está a enfrentar uma ação judicial motivada pela sua decisão de não cortar as taxas de juro.

Num comunicado, Powell disse que a instituição recebeu uma intimação do Departamento de Justiça que pode levar a um processo de destituição, com base numa audiência em junho.

