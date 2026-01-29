Trump insiste que Fed deveria “reduzir substancialmente” taxas de juro

O Presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou hoje, na sua plataforma Truth Social, que a Reserva Federal americana(Fed) deveria “reduzir substancialmente” as taxas de juro, um dia depois de a entidade ter decidido mantê-las.
“A Fed deveria baixar substancialmente as taxas de juro, agora”, escreveu o Presidente americano, estimando que não havia “absolutamente nenhuma razão” para o banco central americano não o fazer.
A Fed decidiu na quinta-feira manter as taxas de juro entre 3,50% e 3,75%, pausando, assim, um ciclo de descidas, anunciou a entidade, em comunicado após uma reunião de dois dias, a primeira do ano.
O organismo liderado por Jerome Powell apontou que a “incerteza quanto às perspetivas económicas continua elevada”, referindo que está atenta “aos riscos para ambos os lados do seu duplo mandato”, ou seja, máximo emprego e uma inflação a 2%.
No entanto, para Trump, as tarifas, que tem aplicado às trocas comerciais com vários países, “tornaram os Estados Unidos fortes e poderosos novamente” e por isso, o país deveria ter “taxas de juros mais baixas do que qualquer outro país do mundo”.
Trump deixou ainda mais críticas a Powell, acusando-o de estar “a prejudicar” os EUA e a custar ao país “centenas de biliões de dólares” em despesas “totalmente desnecessárias”.
No dia 12 de janeiro, Jerome Powell, anunciou que a Fed está a enfrentar uma ação judicial motivada pela sua decisão de não cortar as taxas de juro.
Num comunicado, Powell disse que a instituição recebeu uma intimação do Departamento de Justiça que pode levar a um processo de destituição, com base numa audiência em junho.
Como esperado estamos na segunda volta das eleições presidenciais. Já era espectável, com quase uma equipa de rugby candidata na primeira volta, a segunda...
O título deste artigo ouvi-o da boca de Jane Fonda.
Todos os dias ouvimos o sim como uma frase completa, mas o mesmo não acontece com o não.
Depois de um...
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
A Constituição da República Portuguesa atribui a todos os cidadãos o direito de se deslocarem livremente em todo o território nacional. Para os residentes...
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
O mundo transforma-se. Uma afirmação curta, mas real. A natureza tem essa capacidade, de se adaptar, e com ela todo o mundo.
Os animais, a vegetação, os...
No fim de semana das respetivas presidenciais, no meio dos meus afazeres domésticos, pensei em voz alta: “Tenho que ir votar.” A frase saiu quase por instinto,...
Não tenho memória de um arranque de Ano Novo tão agreste. Mas vou pensar que os maus começos são apenas uma fase passageira e que “tudo está bem quando...
Passada uma semana da ida às urnas, continuamos sem saber quem será o próximo Presidente da República. No entanto, uma certeza nós temos. Quem não será,...
Ser ilha é ser mundo, mas com raízes. É olhar o horizonte com vontade de partir, e regressar sempre com mais vontade de ficar. Viver na Madeira é viver...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Com base nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima...
O JPP não tem dúvidas: as audições realizadas esta semana na Assembleia da República às companhias aéreas SATA, easyJet e TAP voltaram a confirmar uma...
Emanuel Câmara defendeu, hoje, maior empenho e pressão do Governo da República junto das autoridades venezuelanas, com vista à libertação dos presos políticos...
Venevisión, uma antiga estação de televisão privada em sinal aberto da Venezuela, rompeu a censura de vários anos contra a oposição e transmitiu as declarações...
O Ministério Público (MP) alertou hoje para “mais uma” campanha criminosa de burlas para enganar os contribuintes ao exigir o pagamento de falsas dívidas...
Uma mulher de 60 anos ficou ferida na cabeça, na tarde desta quinta-feira, após sofrer uma queda enquanto descia umas escadas, na Ribeira Grande de Santana,...
Jovens entre os 16 e os 25 anos participaram hoje no Tech Lab Demo Day – Jovens Empreendedores Madeirenses, uma iniciativa organizada pela Direção Regional...
Os Salesianos do Funchal celebraram hoje a festa de São João Bosco com uma jornada repleta de atividades que envolveram os mais de 900 alunos e educadores...
O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República reuniu com o Comando Con Venezuela, estrutura das forças democráticas venezuelanas lideradas por...
O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará amanhã, pelas 16h00, na Casa do Povo do Caniçal, onde procederá à entrega de certificados...