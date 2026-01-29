Mau tempo: Ventura defende que situação de calamidade devia ter sido decretada mais cedo

O candidato presidencial André Ventura defendeu hoje que o Governo devia ter decretado mais cedo a situação de calamidade na sequência dos danos provocados pela tempestade Kristin e defendeu que nestas alturas os políticos “devem estar presentes”.
O candidato a Presidente da República e líder do Chega, acusou o Governo e Marcelo Rebelo de Sousa de “um certo desaparecimento” e defendeu que “este é daqueles momentos em que os agentes políticos devem estar presentes”.
André Ventura referiu também a visita que o primeiro-ministro faz hoje às áreas mais afetadas e considerou que Luís Montenegro “já devia ter tomado essa iniciativa, assim como decretado o estado de calamidade”.
O Governo decidiu hoje em Conselho de Ministros decretar a situação de calamidade “nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin”, divulgou o gabinete do primeiro-ministro, que visita os distritos de Leiria e Coimbra.
Assinalando que há “dezenas de empresas que ficaram afetadas por aquilo que aconteceu, algumas delas com centenas de trabalhadores, e que perderam tudo”, defendeu que o “Governo tem que facilitar o acesso dessas empresas, dessas pessoas, dessas entidades, a apoios. Isso acontece permitindo que o estado de calamidade seja decretado”.
Ventura considerou que também “não é aceitável” haver zonas do país sem comunicações há várias horas, apontou falhas ao SIRESP, e criticou a falta de alternativas para garantir eletricidade, como geradores.
“Eu espero que todos os organismos do Estado sejam envolvidos nisto, desde as forças de proteção civil, que já estão a ser envolvidas, às forças municipais, inclusive as forças armadas, se necessário, para participarem neste esforço coletivo de apoio”, apelou.
O candidato falava aos jornalistas à chegada à primeira ação de campanha do dia, a visita à Taipina Export, uma empresa de comercialização de frutas em Cantanhede, distrito de Coimbra.
À tarde, também Ventura vai a Leiria visitar “uma das zonas afetadas pela tempestade”, uma ação inserida na campanha da segunda volta das eleições presidenciais, marcada para 08 de fevereiro.
O candidato presidencial afirmou que “é o papel e o trabalho dos candidatos presidenciais, do Governo, mostrar ao país liderança e mostrar ao país proximidade em relação àquilo que aconteceu”.
Questionado se essa iniciativa de campanha pode ser lida como aproveitamento político, o candidato contornou a questão e disse querer “estar ao lado das pessoas”, e apelou também “a que todos os políticos com responsabilidade estejam e venham ao lado das pessoas”.
Perante a insistência dos jornalistas, acabou por abandonar o local onde estava a falar à comunicação social, recusando responder a mais perguntas.
O seu adversário na corrida a Belém, António José Seguro, revelou hoje que na quarta-feira se deslocou sozinho à região de Leiria.
André Ventura acusou o Presidente da República de ter estado próximo das populações noutras situações e alegou que “as pessoas não compreendem muito bem porque é que nalguns casos há proximidade, há interesse, há imediata coordenação e noutros não”.
A comissão técnica independente constituída na sequência dos incêndios de 2017 concluiu que a presença excessiva de autoridades e da comunicação social junto do posto de comando operacional perturbou o combate ao incêndio de Pedrógão Grande.
Ventura defendeu que “não é uma questão de atrapalhar, é uma questão de mostrar coordenação ao país”.
Uma nota publicada hoje no ‘site’ da Presidência indica que, “passada a fase em curso de intervenção da Proteção Civil, o Presidente da República visitará as áreas mais afetadas”.
A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.
Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.
Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.
Como esperado estamos na segunda volta das eleições presidenciais. Já era espectável, com quase uma equipa de rugby candidata na primeira volta, a segunda...
O título deste artigo ouvi-o da boca de Jane Fonda.
Todos os dias ouvimos o sim como uma frase completa, mas o mesmo não acontece com o não.
Depois de um...
SIGA FREITAS
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
A Constituição da República Portuguesa atribui a todos os cidadãos o direito de se deslocarem livremente em todo o território nacional. Para os residentes...
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
O mundo transforma-se. Uma afirmação curta, mas real. A natureza tem essa capacidade, de se adaptar, e com ela todo o mundo.
Os animais, a vegetação, os...
No fim de semana das respetivas presidenciais, no meio dos meus afazeres domésticos, pensei em voz alta: “Tenho que ir votar.” A frase saiu quase por instinto,...
Não tenho memória de um arranque de Ano Novo tão agreste. Mas vou pensar que os maus começos são apenas uma fase passageira e que “tudo está bem quando...
Passada uma semana da ida às urnas, continuamos sem saber quem será o próximo Presidente da República. No entanto, uma certeza nós temos. Quem não será,...
Ser ilha é ser mundo, mas com raízes. É olhar o horizonte com vontade de partir, e regressar sempre com mais vontade de ficar. Viver na Madeira é viver...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Com base nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima...
O JPP não tem dúvidas: as audições realizadas esta semana na Assembleia da República às companhias aéreas SATA, easyJet e TAP voltaram a confirmar uma...
Emanuel Câmara defendeu, hoje, maior empenho e pressão do Governo da República junto das autoridades venezuelanas, com vista à libertação dos presos políticos...
Venevisión, uma antiga estação de televisão privada em sinal aberto da Venezuela, rompeu a censura de vários anos contra a oposição e transmitiu as declarações...
O Ministério Público (MP) alertou hoje para “mais uma” campanha criminosa de burlas para enganar os contribuintes ao exigir o pagamento de falsas dívidas...
Uma mulher de 60 anos ficou ferida na cabeça, na tarde desta quinta-feira, após sofrer uma queda enquanto descia umas escadas, na Ribeira Grande de Santana,...
Jovens entre os 16 e os 25 anos participaram hoje no Tech Lab Demo Day – Jovens Empreendedores Madeirenses, uma iniciativa organizada pela Direção Regional...
Os Salesianos do Funchal celebraram hoje a festa de São João Bosco com uma jornada repleta de atividades que envolveram os mais de 900 alunos e educadores...
O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República reuniu com o Comando Con Venezuela, estrutura das forças democráticas venezuelanas lideradas por...
O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará amanhã, pelas 16h00, na Casa do Povo do Caniçal, onde procederá à entrega de certificados...