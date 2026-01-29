Presidenciais: Seguro cancela sessão em Almeirim devido tempestade que afetou região

A candidatura presidencial de António José Seguro decidiu cancelar a sessão de campanha que tinha prevista para esta noite em Almeirim, no distrito de Santarém, devido à tempestade que afetou a região e ativou planos de emergência no distrito.
“O Plano Distrital de emergência e proteção civil para o distrito de Santarém encontra-se ativo, bem como o Plano Especial de Emergência de cheias na Bacia do Tejo. Em função da situação que se vive nesta região do país, a candidatura de António José Seguro decidiu não realizar a sessão prevista para esta quinta-feira à noite, no Cine Teatro de Almeirim”, refere-se numa nota enviada aos jornalistas.
A candidatura agradece “a compreensão de todos” e expressa “solidariedade a todas as pessoas afetadas”, desejando que rapidamente se possa “regressar à normalidade nas zonas atingidas”.
Seguro tinha revelado hoje que se deslocou sozinho na quarta-feira à região de Leiria e mostrou-se “chocado e impressionado” com o “grau de devastação” deixado pela tempestade Kristin, apelando à solidariedade nacional.
A passagem da depressão Kristin pelo território português, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.
Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.
Leiria, por onde a depressão entrou no território do continente, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.
O Governo anunciou que vai decretar situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela tempestade .
