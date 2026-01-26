MADEIRA Meteorologia
Colisão entre dois automóveis provoca constrangimentos no trânsito

    Viaturas colidiram já na Rua João Paulo II.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
26 Janeiro 2026
16:42

Uma colisão entre dois automóveis ligeiros ocorreu no cruzamento da Casa Branca com a Rua João Paulo II, esta tarde, ao que tudo indica sem provocar feridos. Segundo uma testemunha ocular, os condutores envolvidos encontravam-se a conversar no local, tentando chegar a um entendimento quanto às circunstâncias do acidente.

O embate originou alguns constrangimentos na circulação rodoviária, com registo de congestionamento na zona. A via esteve parcialmente condicionada, obrigando os automobilistas a circular de forma muito lenta enquanto decorriam os procedimentos habituais após o acidente.

