A circulação rodoviária na Estrada da Serra de Água deverá ser restabelecida no prazo de uma hora, segundo informações avançadas há instantes pelo adjunto do Comandante das Operações, da Proteção Civil.

Os equipamentos no terreno estão a operar de forma eficaz e as condições meteorológicas e de segurança são favoráveis à rápida resolução da situação. As autoridades mantêm-se no local para garantir o restabelecimento total da normalidade no menor tempo possível.