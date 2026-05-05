Chuva intensa com acumulados elevados em vários concelhos

A Madeira está sob aviso Laranja devido à precipitação persistente durante esta terça-feira. Dados das estações do IPMA revelam acumulados significativos desde as 00h, com destaque para Santana, São Vicente, Porto Santo, e zonas montanhosas.

A Madeira e Porto Santo encontram-se esta terça-feira sob aviso laranja devido à precipitação persistente, com registos significativos em várias estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com os dados mais recentes (11 horas), os maiores acumulados desde as 00 horas foram registados em Santana, com 60,4 mm de precipitação, seguindo-se o Porto Santo/aeroporto, com 58,9 mm, e São Vicente, que contabiliza 30,6 mm. Também o Caniçal apresenta valores expressivos, com 28,9 mm, enquanto a estação da Ponta de São Jorge regista 26,3 mm.

Nas zonas montanhosas, os valores mantêm-se elevados, com o Pico do Areeiro a atingir 21,1 mm e o Chão do Areeiro 23,3 mm de chuva. O Porto Moniz soma 17,0 mm e o Funchal (Observatório) 12,5 mm de chuva desde as 00 horas, evidenciando a abrangência do episódio de chuva em toda a ilha. Outras estações, como o Lugar de Baixo (9,5 mm), a Quinta Grande (9,9 mm) e o Funchal/Lido (6,8 mm), confirmam a persistência da precipitação, ainda que com menor intensidade relativa.

O IPMA mantém o aviso laranja ativo, alertando para a possibilidade de períodos de chuva por vezes forte, que poderão ser acompanhados de rajadas de vento, sobretudo nas terras altas e zonas expostas. As autoridades recomendam precaução, sobretudo em áreas suscetíveis a cheias rápidas e deslizamentos de terra.