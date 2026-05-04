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Caso de meningite meningocócica identificado na Escola Básica de Santana

    Caso de meningite meningocócica identificado na Escola Básica de Santana
    Caso foi detetado na semana passada. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
04 Maio 2026
12:58
Aluno do secundário diagnosticado com meningite meningocócica em Santana. Autoridades garantem controlo do risco na escola.

Foi detetado um caso de meningite meningocócica na Escola Básica de Santana. A informação foi avançada pela Antena 1 Madeira e confirmada pelo delegado de saúde da Zona Leste, João Vieira Martins, à rádio pública. De acordo com a mesma fonte, trata-se de um aluno do ensino secundário, diagnosticado na passada semana, que se encontra medicado desde quinta-feira. Também a família do jovem já iniciou a medicação preventiva.

O caso está a ser acompanhado pela autoridade de saúde, que procedeu à avaliação de risco junto dos contactos próximos do aluno, explicou o médico à Antena 1 Madeira. João Vieira Martins manifestou confiança de que não haverá novos casos na comunidade escolar. Segundo o delegado de saúde, a infeção poderá estar associada a uma eventual baixa de imunidade, apesar de o jovem ser considerado saudável.

A avaliação de risco foi concluída e as medidas consideradas adequadas foram implementadas, acrescentou. O JM contactou a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil para obter mais informações.

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