Caso de meningite meningocócica identificado na Escola Básica de Santana

Foi detetado um caso de meningite meningocócica na Escola Básica de Santana. A informação foi avançada pela Antena 1 Madeira e confirmada pelo delegado de saúde da Zona Leste, João Vieira Martins, à rádio pública. De acordo com a mesma fonte, trata-se de um aluno do ensino secundário, diagnosticado na passada semana, que se encontra medicado desde quinta-feira. Também a família do jovem já iniciou a medicação preventiva.
O caso está a ser acompanhado pela autoridade de saúde, que procedeu à avaliação de risco junto dos contactos próximos do aluno, explicou o médico à Antena 1 Madeira. João Vieira Martins manifestou confiança de que não haverá novos casos na comunidade escolar. Segundo o delegado de saúde, a infeção poderá estar associada a uma eventual baixa de imunidade, apesar de o jovem ser considerado saudável.
A avaliação de risco foi concluída e as medidas consideradas adequadas foram implementadas, acrescentou. O JM contactou a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil para obter mais informações.
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