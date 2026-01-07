Casal ferido em acidente recorreu ao hospital horas depois

Um homem e uma mulher ficaram feridos na sequência de um acidente de viação ocorrido na madrugada desta quarta-feira, apurou o JM. O sinistro deu-se ainda antes das 7 horas, no Caminho das Courelas, quando ambos seguiam numa viatura ligeira.
Na altura do acidente, os dois ocupantes afirmaram não apresentar ferimentos, motivo pelo qual não receberam assistência pré-hospitalar imediata. Logo após o acidente, seguiram para casa.
No entanto, mais de duas horas depois, começaram a manifestar sintomas associados ao impacto sofrido, o que levou ao acionamento dos meios de socorro, através do 112.
Segundo fonte hospitalar, contactada pelo JM, os feridos deram entrada no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça já depois das 10 horas da manhã desta quarta-feira, após terem sido inicialmente assistidos nas suas residências devido a dores de origem traumática.
O homem, de 34 anos, queixava-se de dores torácicas, alegadamente provocadas pelo impacto do cinto de segurança no momento da colisão, enquanto a mulher, de 27 anos, apresentava traumatismos na face.
Ambos foram socorridos no domicílio pela equipa de socorristas e transportados para a principal unidade hospitalar do Funchal numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Ficaram em observação e tratamento no serviço de urgências do hospital Dr. Nélio Mendonça.
