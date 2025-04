Um veículo, de marca Toyota Corolla, vermelho, com a matricula 03-41-DN foi furtado, ontem ao final do dia, na zona dos Barreiros, Funchal.

O proprietário do veículo dá conta ao JM de que o furto já foi participado à Polícia de Segurança Pública (PSP), pelo que agradece que seja comunicada as autoridades qualquer informação sobre o paradeiro do automóvel.