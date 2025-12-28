Carro ligeiro provoca violento acidente no Arco da Calheta

Uma pessoa ficou ferida com alguma gravidade na sequência de um acidente de viação ocorrido na manhã deste domingo, no Arco da Calheta.

Segundo o relato de uma testemunha ocular, o condutor seguia na via quando colidiu com outra viatura que se encontrava estacionada. Após o primeiro embate, o automóvel continuou a sua trajetória desgovernada, acabando por chocar violentamente contra o muro de uma habitação nas proximidades.

Equipas pré-hospitalares dos Bombeiros Voluntários da Calheta prestaram assistência ao condutor, que apresentava ferimentos considerados graves.

Após estabilização no local, a vítima foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. De acordo com fonte hospitalar, a vítima deu entrada no serviço de urgência, onde aguardava a realização de exames complementares, devendo ficar internado nas horas seguintes para vigilância e acompanhamento clínico.