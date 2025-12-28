MADEIRA Meteorologia
Carro ligeiro provoca violento acidente no Arco da Calheta

    Ambulância dos Bombeiros Voluntários da Calheta transportou vítima para o hospital. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
28 Dezembro 2025
17:27

Uma pessoa ficou ferida com alguma gravidade na sequência de um acidente de viação ocorrido na manhã deste domingo, no Arco da Calheta.

Segundo o relato de uma testemunha ocular, o condutor seguia na via quando colidiu com outra viatura que se encontrava estacionada. Após o primeiro embate, o automóvel continuou a sua trajetória desgovernada, acabando por chocar violentamente contra o muro de uma habitação nas proximidades.

Equipas pré-hospitalares dos Bombeiros Voluntários da Calheta prestaram assistência ao condutor, que apresentava ferimentos considerados graves.

Após estabilização no local, a vítima foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. De acordo com fonte hospitalar, a vítima deu entrada no serviço de urgência, onde aguardava a realização de exames complementares, devendo ficar internado nas horas seguintes para vigilância e acompanhamento clínico.

