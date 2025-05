Caos no trânsito junto à Igreja Matriz do Seixal devido à afluência de turistas

Nesta quinta-feira, várias viaturas ligeiras de passageiros encontram-se estacionadas nas imediações da Igreja Matriz do Seixal, segundo relatos de uma testemunha ocular. Este estacionamento está a criar imensos problemas de circulação automóvel no local. A situação caótica resulta em estacionamento desordenado em ambos os sentidos da via, com veículos parados nas duas filas de trânsito, impedindo sobretudo a passagem de viaturas pesadas de mercadorias e de transporte de passageiros.

De acordo com um morador local, que contactou oJM, este cenário repete-se diariamente, mas agravou-se significativamente hoje, devido à elevada procura turística. Muitos visitantes tentam aceder às populares piscinas naturais e à pequena praia do Seixal, congestionando a área.

Uma das viaturas pesadas de passageiros de turismo encontra-se imobilizada, sem possibilidade de avançar ou recuar. Os turistas, visivelmente frustrados, criticam a falta de civismo de alguns condutores, nomeadamente de veículos alugados (rent-a-car), cuja má conduta no estacionamento tem contribuído para o bloqueio.