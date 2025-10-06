MADEIRA Meteorologia
Campeão Fernando Pimenta ajuda turista em apuros em Machico (com fotos)

    Fernando Pimenta foi mecânico por momentos para ajudar turista.
Ocorrências
06 Outubro 2025
O canoísta olímpico português Fernando Pimenta protagonizou, este fim de semana, um gesto de solidariedade em Machico, ao ajudar um turista que teve um pneu furado no veículo em que seguia. O grande campeão português está na Madeira desde a semana passada para várias atividades desportivas e culturais. Desta feita, Fernando Pimenta aumentou o seu palmarés de grande atleta, principalmente na área social ao fazer “mecânico nas horas vagas”.

    Altura em que fazia a troca do pneu.

Segundo o próprio atleta relatou nas redes sociais, o incidente ocorreu quando ouviu “um barulho e, de seguida, o esvaziar de um pneu”. Ao verificar o que se passava, apercebeu-se de que “um senhor tinha tentado subir um passeio e rebentado o pneu sem se dar conta”.

O atleta e um amigo decidiram avisar o condutor, que se preparava para seguir viagem, e ofereceram-se para ajudar. “Quando saiu do carro perguntou o que fazer, visto ser fim de semana. Ofereci-me prontamente para o ajudar, como manda a lei”, explicou Fernando Pimenta.

    Uma primeira abordagem ao veículo...

Com boa disposição, o campeão descreveu o processo da troca do pneu. “Desaperta um pouco o pneu (tarefa difícil, estava muito apertado), sobe o carro, troca o pneu, aperta um pouco, baixa o carro e aperta com força”, começa por falar do processo

O turista agradeceu a ajuda, afirmando que “sozinho não tinha conseguido”, antes de seguir viagem.

No final, Fernando Pimenta deixou uma mensagem de civismo: “Mais do que dizer coisas bonitas e pseudo boas ações, o que é preciso é fazer e pôr em prática. Sejam felizes.”

