Camiões colidem a alta velocidade na Via Rápida mas evitam tragédia (com vídeo)

Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
16 Fevereiro 2026
12:58

O alerta foi dado ao JM por um condutor que seguia na faixa sul da Via Rápida, na zona do Porto Novo, no sentido Caniço-Santa Cruz. As imagens registadas mostram o momento em que dois camiões que transportavam contentores colidem lateralmente, quando circulavam lado a lado a velocidade já considerável. O embate, ainda que breve, é impressionante. Os contentores chegam a tocar-se, num cenário que podia ter terminado em despiste ou colisão em cadeia.

Apesar do contacto, ambos os veículos pesados mantiveram a trajetória e prosseguiram viagem como se nada tivesse acontecido. Os automobilistas que seguiam atrás e à frente não se aperceberam do perigo iminente. Destaca-se a perícia do condutor que circulava à direita que, após ser tocado pelo camião em ultrapassagem, conseguiu controlar a viatura e evitar consequências mais graves.

