Autoridades investigam incidente fatal no Campanário

16 Fevereiro 2026
Uma mulher de 47 anos foi encontrada sem vida ao início da tarde desta segunda-feira na Estrada da Pertelha, na freguesia do Campanário, apurou o JM.

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram rapidamente acionados para o local, mas, quando chegaram, não foi possível reverter a situação crítica da vítima, tendo sido confirmado que a mulher já estava cadáver. As causas da morte estão a ser apuradas pelas autoridades, tendo o delegado de saúde sido mobilizado para recolher todos os indícios.

O corpo foi posteriormente encaminhado para o Gabinete de Medicina Legal e Forense do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde serão realizados os trâmites habituais.

O caso está agora a ser acompanhado pelas entidades competentes.

