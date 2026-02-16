Transplante cardíaco mobiliza profissionais em operação urgente entre Madeira e Lisboa

Doente em estado crítico foi transportado para Lisboa numa complexa operação que envolveu hospitais, Proteção Civil, bombeiros, Cruz Vermelha e Força Aérea.

Foi realizada ontem uma operação de transporte médico urgente para transferir um doente em estado crítico da Madeira para Lisboa, numa missão de elevada complexidade que se prolongou por várias horas. A logística envolveu mais de 20 profissionais, entre médicos, enfermeiros, bombeiros, socorristas, auxiliares e tripulantes da Força Aérea Portuguesa.

Foram mobilizadas ambulâncias na Madeira e em Lisboa para assegurar o transporte do doente entre as unidades hospitalares e os respetivos aeroportos. A ligação aérea foi garantida por uma aeronave Falcon da Força Aérea Portuguesa (FAP).

Na Região, a operação foi coordenada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) e contou com uma ambulância e respetiva tripulação da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Estiveram ainda envolvidos profissionais da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo apurou o JM, duas equipas médicas de Lisboa deslocaram-se à Madeira para acompanhar o doente durante o transporte aéreo. O paciente seguiu para a capital para ser submetido a um transplante cardíaco.