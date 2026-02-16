Cónego Manuel Martins agradece “corrente” de oração e amizade

Manuel Martins, pároco de São Martinho, recorreu hoje às redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido desde que se ausentou da paróquia por motivos de saúde.
“Desde o momento em que recebi o meu diagnóstico, iniciou-se à minha volta algo verdadeiramente extraordinário: uma corrente de oração, de amizade e de proximidade que me tem sustentado todos os dias. Essa corrente é uma força imensa, uma força que ajuda a caminhar, a resistir e, também, a curar”, escreve o cónego numa publicação intitulada ‘Gratidão’.
Segundo o pároco, todo o humanismo manifestado, “a amizade sentida, as palavras certas no momento certo, as mensagens, os gestos simples e as orações silenciosas” têm sido para ele “um bálsamo”, que o tem ajudado a “recuperar a esperança, a serenidade e até a saúde”.
“Estou a fazer o meu caminho, a seguir os tratamentos conforme me são indicados. É um percurso lento, sim, mas feito com confiança. E, apesar das dificuldades, estou bem, muito graças a todos vós. Sinto-me acompanhado, amparado e profundamente grato”, sublinha.
Manuel Martins agradece a cada pessoa que pensa e reza por ele, que esteve e está com ele de alguma forma, nomeando os médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares.
“Obrigado por esta amizade tão grande, tão verdadeira, tão luminosa. Levo-vos no coração, com uma gratidão que as palavras mal conseguem conter”, conclui.
Enquanto está a cuidar da saúde, o cónego está a ser substituído pelo padre Diogo Sousa, nomeado, em janeiro, pelo bispo da Diocese, administrador paroquial de São Martinho. Manuel Martins continua, contudo, como pároco nominal, conforme foi esclarecido à data.
DE LETRA E CAL
DO FIM AO INFINITO
