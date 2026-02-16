MADEIRA Meteorologia
Homem ferido com rebarbadora no Pico dos Barcelos

Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
16 Fevereiro 2026
18:23

Um homem de 58 anos foi hospitalizado, na tarde desta segunda-feira, na sequência de um acidente com uma máquina elétrica no Pico dos Barcelos, no Funchal. A vítima sofreu um ferimento grave num dos braços após um incidente com uma rebarbadora, ocorrido enquanto realizava trabalhos naquele local.

O alerta foi dado às autoridades e ao local acorreram os Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF), que prestaram os primeiros socorros. A operação contou ainda com o apoio da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que avaliou o estado clínico do ferido e garantiu a estabilização da vítima.

Depois de assistido no local, o homem foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência para receber tratamento médico especializado. As circunstâncias exatas do acidente não foram divulgadas.

