Camião volta a ficar bloqueado pelo terceiro dia consecutivo na Rua Francisco Franco

Pelo terceiro dia consecutivo, um camião ficou bloqueado na Rua Francisco Franco “Escultor”, junto ao edifício do Tribunal da Comarca da Madeira. Desta vez, a viatura pesada, que transporta material proveniente de uma obra na Rua dos Ferreiros, ficou impedida de prosseguir devido a um automóvel estacionado num local proibido.
Como as viaturas pesadas de mercadorias não podem circular pelo Largo do Município nem pela Avenida Arriaga, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) autorizou, a título excecional, a passagem destes camiões pela Rua Francisco Franco, para que possam aceder à Rua 5 de Outubro e, a partir daí, seguir o seu percurso.
Na quarta-feira, um camião da mesma empresa já tinha ficado imobilizado durante quase três horas à espera que a via fosse desbloqueada. Ontem, quinta-feira, registou-se uma situação idêntica, também com várias horas de espera. Hoje, por volta da mesma hora, o cenário repetiu-se, com outro camião parado, aguardando a intervenção das autoridades para resolver o problema.
Estabilizados os ânimos, falemos então sobre as “autárquicas” na Madeira.
Vitória inequívoca do PSD/Madeira, Partido da Autonomia, dada a esmagadora quantidade...
DO FIM AO INFINITO
O miúdo segurava o mapa-múndi desajeitadamente, porque era muito grande e ele muito pequeno, ou melhor, cada um era mais ou menos do tamanho do outro,...
As eleições autárquicas de 12 de outubro deixaram, na Madeira, um conjunto de sinais claros sobre o estado atual da política regional e local. Talvez por...
Antigamente, fazer a cama dos noivos era quase tão obrigatório como casar-se. Não havia volta a dar. Podia-se dispensar muita coisa, mas essa tradição,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Com raízes etimológicas no alemão, o termo Schadenfreude é uma combinação das palavras “Schaden” (dano ou prejuízo) e “Freude” (alegria). Significa, pois,...
Com a chegada do outono, do tempo mais frio e das chuvas mais intensas, a paisagem madeirense recupera lentamente o seu verde mais intenso. É também nesta...
PALAVRAS APENAS
“Onde vos retiver a beleza de um lugar,
há um Deus que vos indica o caminho
do espírito”
(Natália Correia)
A pretexto do Dia Nacional dos Bens Culturais...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No dia 5 de outubro, chegaram os quatro ativistas portugueses detidos em Israel ao aeroporto de Lisboa; depois de alguma confusão, as câmaras de televisão...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
O Movimento Madeira Autonomia, MMA, Movimento plural que defende a Autonomia plasmada na Constituição da República, elegeu os novos membros dos seus órgãos...
O voo TP1693, que deveria ter saído do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 19h10, com destino à Madeira, ainda está na pista.
De acordo com relatos...
A Associação Nacional de Professores (ANP) Madeira realizou, no Museu da Imprensa em Câmara de Lobos, a XI Edição do Seminário ANP Madeira, este ano, sob...
O Presidente da República disse hoje que vai aguardar pela votação final global da lei da nacionalidade no parlamento, no dia 28 de outubro, para se pronunciar,...
O cónego Manuel dos Ramos é o novo diretor para o Secretariado Diocesano de Liturgia e Espiritualidade.
Foi nomeado pelo bispo do Funchal, no pressuposto...
A 6.ª Mostra do Maracujá e Derivados abriu hoje portas na vila da Ribeira Brava, num momento de celebração que serviu também para assinalar o 10.º aniversário...
Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, participou hoje na sessão de abertura do 34.º Curso de Medical Response to...
O Clube Desportivo Nacional e a empresa Coolzoone Madeira vão formalizar uma parceria no próximo dia 29, pelas 15h30, no Auditório Dr. Gris Teixeira do...
Aderiram à greve 1364 profissionais do Sesaram, o que corresponde a uma taxa de 43,52%.
Estes números foram avançados há instantes pelo Serviço de Saúde...
O Clube de Campismo da Madeira está a promover uma caminha entre o Jardim da Serra e o Curral das Freiras, no próximo dia 1 de novembro.
O percurso proposto...