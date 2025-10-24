MADEIRA Meteorologia
Camião volta a ficar bloqueado pelo terceiro dia consecutivo na Rua Francisco Franco

    Pelo terceiro dia consecutivo camião fica parado às portas do tribunal. FOTO PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Data de publicação
24 Outubro 2025
15:05
Pelo terceiro dia consecutivo, um camião ficou bloqueado na Rua Francisco Franco “Escultor”, junto ao edifício do Tribunal da Comarca da Madeira. Desta vez, a viatura pesada, que transporta material proveniente de uma obra na Rua dos Ferreiros, ficou impedida de prosseguir devido a um automóvel estacionado num local proibido.

  • Viatura está com carga de uma obra da Rua dos Ferreiros.
    Viatura está com carga de uma obra da Rua dos Ferreiros. FOTO PAULO GRAÇA

Como as viaturas pesadas de mercadorias não podem circular pelo Largo do Município nem pela Avenida Arriaga, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) autorizou, a título excecional, a passagem destes camiões pela Rua Francisco Franco, para que possam aceder à Rua 5 de Outubro e, a partir daí, seguir o seu percurso.

  • Viatura bloqueou passagem de outros veículos.
    Viatura bloqueou passagem de outros veículos. FOTO PAULO GRAÇA

Na quarta-feira, um camião da mesma empresa já tinha ficado imobilizado durante quase três horas à espera que a via fosse desbloqueada. Ontem, quinta-feira, registou-se uma situação idêntica, também com várias horas de espera. Hoje, por volta da mesma hora, o cenário repetiu-se, com outro camião parado, aguardando a intervenção das autoridades para resolver o problema.

