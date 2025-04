Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, esta manhã, para a rua do Carmo, onde disparou um alarme de suspeita de incêndio num bloco de apartamentos. A acompanhá-los duas viaturas da Polícia de Segurança Pública. No entanto, ao chegarem ao local, repararam que nada estava fora do normal, tendo seguido viagem para o quartel. O alerta aconteceu pelas 8h45.

Uns quinze minutos antes, os Sapadores do Funchal foram, igualmente, chamados para uma viatura que se encontrava alegadamente em chamas no Caminho de Santo António, perto do Nico’ Burguer. Ao que nos foi referido, um condutor terá visto fumo e chamou, de imediato, a corporação mas, afinal, o incêndio na viatura não veio a confirmar-se.

Ao que apurámos, nem de numa, nem noutra ocorrência, houve brincadeira nos contactos mas sim suspeitas que induziram em erro. E já diz o ditado que mais vale prevenir do que remediar.